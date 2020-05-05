إصابة شخصين بجروح إثر إنزلاق سيارة وانقلابها بطريق الكفير بحاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا عن أن ​سيارة​ من نوع كيا إنزلقت وانقلبت راسا على عقب على طريق عام ​الكفير​، قضاء حاصبيا ما تسبب بجرح شخصين، تم نقلهما إلى ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ كما توفي المواطن جميل الطويل من بلدة الكفير متأثرا بجراح أصيب بها صباح اليوم في ​حادث سير​ على طريق ميمس حاصبيا.

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