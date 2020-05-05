العيادة النقالة للبنانية الاميركية تأخذ عينات لإجراء فحص PCR مجاناً برأس بعلبك

زار فريق طبي من الجامعة اللبنانية الأميركية LAU برئاسة المدير الطبي للجامعة في مستشفى رزق الدكتور جورج غانم ومساعد رئيس الجامعة منسق حملة عيادة LAU النقالة والفريق الطبي سعد الزين، بلدة رأس بعلبك وأخذ عينات لإجراء فحص PCR مجانا في مختبراتها، من ضمن حملتها الوطنية لمحاربة تفشي وباء الكورونا.
وأكد الزين أن "الحملة مجانية لمساعدة الأشخاص غير القادرين على دفع كلفة الفحص والأشخاص الذين ليس لديهم أي ضمان أو تأمين صحي، والهدف من العيادة النقالة هو التزام الناس في بيوتهم ونحن نأتي إليهم لإجراء الفحوصات اللازمة".
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