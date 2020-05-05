رئيس حزب الاتحاد السرياني: سارق أموال الشعب وخيرات البلد لا يخاف القضاء

أعلن رئيس ​حزب الاتحاد السرياني​ العالمي ​إبراهيم مراد​ "دعم وتأيد كل نائب أو سياسي أو أي شخص يفضح سارقي أموال الشعب وخيرات البلد لأي جهة أو ​طائفة​ أو حزب أو محور انتمى"، سائلاً "هل برأيكم تم حتى الآن ومنذ زمن وبعد حملات من الطبل والزمر والوعود ب​محاربة الفساد​ وقطع يد السارق واسترداد ​الأموال المنهوبة​، ​تحقيق​ الوعود التي تعتبر إبر مورفين لتخدير الشعب؟ لا لن تتم محاسبة أي عضو من أعضاء الطغمة الحاكمة أو أزلامها، لأن الطغمة قابضة بيد من حديد على ​القضاء​ والأجهزة، الطغمة تحرك القضاء ليحاسب كل فقير امتدت يده لتسرق رغيف خبز أو علبة حليب، وهنا نجهر بجرم السرقة ووجوب المعاقبة عليه قانونيا وأخلاقيا وإنسانياً".

ولفت الى ان "الشعب هو الوحيد القادر على دعم محاكمة أي فاسد وسارق وسمسار بوطنيتك بأخلاقك بالوقوف منتفضا لكرامتك وكرامة الوطن المسلوبة من قبل تلك الطغمة، انتفض للقمة عيشك ولمستقبل أولادك، ابحث عن الجوهر ولا تتلهى بالقشور، اخرج من انتمائك الضيق إلى ساحات الوطن، لا تدافع عن السارق و​الفاسد​ حتى لو كان أخاك".