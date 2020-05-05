بارود: لا مخالفة دستورية بدعوة الرئيس عون رؤساء الكتل للإنعقاد ببعبدا

أوضح وزير الداخلية والبلديات السابق ​زياد بارود​، أنه "لا مخالفة دستورية بدعوة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ​الكتل النيابية​ ل​قصر بعبدا​ لمناقشة الخطة الإصلاحية، وهو أمر طبيعي وسبق أن حصل وهو حق بالقانون، ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويحق له هذه الدعوة بالقانون، وله حق الطلب ل​مجلس الوزراء​ إعادة النظر بأي قرار يتخذه المجلس ضمن 15 يوما، وهي مهلة لرئيس الجمهورية بالقانون".

واعتبر بارود في مداخلة تلفزيونية "أن دعوة رئيس الدولة النواب هو أمر جيد جداً، والحوار مطلوب بشكل واسع، خصوصاً أن هذه الخطة ستحكم البلد في السنوات المقبلة، ويجب النقاش لإتخاذ الخيار الأصح".

وأشار وزير الداخلية السابق إلى أن الدستور ببعض المطارح أصبحت وجهة نظر، و​المجلس الدستوري​ لم يعطى إلا صلاحية البت بالطعون الإنتخابية، يحمل إسماً دون صلاحيات.