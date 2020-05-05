بدء عودة اللبنانيين من سوريا عبر نقطة المصنع

باشر اللبنانيون المقيمون في سوريا الراغبين منهم بالعودة الى الاراضي اللبنانية، بالتوافد الى نقطة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية تمهيدا لدخولهم الى الداخل اللبناني، وبحسب الآلية المعتمدة، فإن الراغبين بالعودة يجري تسجيل اسمائهم في السفارة اللبنانية، وبإشراف مديرية الامن العام اللبناني.
ويقوم فريق من وزارة الصحة اللبنانية بإجراءات وقائية في القسم المخصص عند نقطة المصنع، بحيث يتم الكشف على العائدين واخضاعهم لفحص ال PCR، وسيحال أي شخص يعاني من أي عوارض الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي، كما سيتم توزيع كل العائدين على الفنادق في منطقة البقاع الاوسط، بانتظار ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.
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