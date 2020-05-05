بدء عودة اللبنانيين من سوريا عبر نقطة المصنع

باشر ​اللبنانيون​ المقيمون في ​سوريا​ الراغبين منهم بالعودة الى الاراضي اللبنانية، بالتوافد الى نقطة ​المصنع​ عند ​الحدود اللبنانية السورية​ تمهيدا لدخولهم الى الداخل اللبناني، وبحسب الآلية المعتمدة، فإن الراغبين بالعودة يجري تسجيل اسمائهم في ​السفارة اللبنانية​، وبإشراف مديرية ​الامن العام اللبناني​.

ويقوم فريق من ​وزارة الصحة​ اللبنانية بإجراءات وقائية في القسم المخصص عند نقطة المصنع، بحيث يتم الكشف على العائدين واخضاعهم لفحص ال PCR، وسيحال أي شخص يعاني من أي عوارض الى ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​، كما سيتم توزيع كل العائدين على ​الفنادق​ في ​منطقة البقاع​ الاوسط، بانتظار ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

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