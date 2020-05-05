مؤسسة جيلبير المجبر تستكمل تقديم الحصص الغذائية بالشوف وجبل لبنان

واصلت مؤسسة الدكتور ​جيلبير المجبر​ الإجتماعية مساعيها في تقديم الحصص والمواد الغذائية المتنوعة إلى مناطق ​الشوف​ وجبل ​لبنان​، في إطار إستكمال جهودها لدعم صمود أبناء المناطق كافة، وهي محطة من محطات التوزيع التي شملت كل لبنان، بمساعي مشكورة معها من قبل "​رابطة الشبيبة الرشماوية​"، و "جمعية البيت اللبناني للبيئة"، حيث تم توزيع مئات الحصص الغذائية، فضلاً عن ربطات ​الخبز​ و غالونات مياه.

يأتي ذلك من ضمن سلسلة الجهود التي قامت بها المؤسسة منذ بداية انتشار وباء كورونا في لبنان، حيث فاقت ​المساعدات الغذائية​ عتبة ال 100 ألف، فضلاً عن حملات تعقيم شاملة وتوزيع مواد تعقيم.

وأكدت مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية، أنها "مستمرة في مساعيها، خاصة في فترات الأزمات، ولن يثنيها لا تحريض من هنا ولا كلام غوغائي من هناك عن متابعة مسيرتها الإنسانية".



