أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان، انه "في ظل ارتفاع عدد شكاوى جرائم الابتزاز والتحرش الجنسي خلال فترة التعبئة العامة بنسبة 184 في المئة، ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بطلبها المتكرر من المواطنين، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الآخرين".
ودعما لهذه الحملة، تذكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدورها المواطنات والمواطنين، بأن المادة 650 من قانون العقوبات تعاقب كل شخص يهدد شخصا آخر بفضح أمر ينال من شرفه أو كرامته أو اعتباره بالسجن من شهرين إلى سنتين وبالغرامة المالية، وتدعوهم إلى حماية أنفسهم من خلال إبلاغ قوى الأمن الداخلي عند تعرضهم للابتزاز والتحرش الجنسي، بحيث يقوم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقة المجرم عبر عنوان IP الخاص به ومعاقبته".
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: لإبلاغ قوى الأمن عند التعرض للابتزاز والتحرش الجنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.