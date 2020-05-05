وحدة ادارة الكوارث صور: لا حالات مشتبه بها اليوم وهناك 3 قيد المتابعة

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في ​اتحاد بلديات قضاء صور​، في بيان، بأنه "لم يسجل أي حالة مشتبه بإصابتها ب​الكورونا​ اليوم حتى ساعة إعداد التقرير، ولا زالت ثلاث ​حالات​ قيد المتابعة، وعليه فإن عدد المصابين في ​القضاء​ لا زال 10 اشخاص تماثل أربعة منهم للشفاء بشكل تام".

ولفتت الى ان "وحدة ادارة الكوارث بالتعاون مع طبابة القضاء و​الصليب الاحمر اللبناني​ تقوم بزيارات الى العديد من الاهالي المحجورين لمتابعة أوضاعهم الصحية والإجتماعية وتزويدهم بالإرشادات وضرورة الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ وإن اي مخالفة لتعليمات الحجر سوف تعرض المخالف للمساءلة القانونية الجزائية".