وحدة ادارة الكوارث صور: لا حالات مشتبه بها اليوم وهناك 3 قيد المتابعة

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، بأنه "لم يسجل أي حالة مشتبه بإصابتها بالكورونا اليوم حتى ساعة إعداد التقرير، ولا زالت ثلاث حالات قيد المتابعة، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء لا زال 10 اشخاص تماثل أربعة منهم للشفاء بشكل تام".
ولفتت الى ان "وحدة ادارة الكوارث بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني تقوم بزيارات الى العديد من الاهالي المحجورين لمتابعة أوضاعهم الصحية والإجتماعية وتزويدهم بالإرشادات وضرورة الإلتزام بالحجر المنزلي وإن اي مخالفة لتعليمات الحجر سوف تعرض المخالف للمساءلة القانونية الجزائية".
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