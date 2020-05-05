مستشفى الروم: ولادة 5 توائم جميعهم بصحة جيدة

أعلن مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) عن "ولادة خمسة توائم صباح اليوم، في حالة نادرة، لأم لبنانية انجبت ثلاث بنات وصبيين، جميعهم بصحة جيدة وكذلك الام"، مشيرة الى ان "عائلة التوائم تتألف من الأب والأم وطفلة لم تتجاوز السنتين من عمرها، وقد خطط الأبوان لإنجاب طفل اضافي وكانت المفاجأة بأن الام حامل بخمسة أطفال دفعة واحدة، مما دفع بالثنائي للجوء الى اختصاصي في الطب وجراحة الجنين ومتابعة الحمل المتعثر".
ولفت الى أن "متابعة الحالة تمت بشكل دقيق لمعالجة المضاعفات التي قد تواجه الام والاجنة وتفاديها، لذلك أدخلت الى المستشفى منذ خمسة أسابيع تقريبا، كما اوضح الدكتور الحجل، وقد تقرر إجراء العملية القيصرية اليوم الثلثاء 5 أيار 2020 في الشهر السابع والنصف من الحمل، وكانت جميع الأقسام التابعة لقسم الولادة من أطباء أطفال وقابلات قانونيات وممرضات من قسم العناية الفائقة على أتم الإستعداد لإستقبالهم، وقد تكللت العملية بالنجاح والخدج الخمسة بحالة مستقرة".
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