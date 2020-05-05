أعلن عضو تكتل "​​لبنان​​ القوي" النائب ​فريد بستاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "اقترح مبادرة انقاذية وسريعة لتبيان ​المال​ المنهوب، تتطلب جرأة واقداما من قبل ​المصارف​ التي عليها وبطريقة احادية نشر حركة حسابات كل من تولى مركزا عاما رفيعا منتخباً او معينا منذ 1992، و‏هذه الخطوة تخالف قانون ​السرية المصرفية​، ولكن دافعها وطني ومحق ويعتبر بمثابة ​المقاومة​ للدفاع عن لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: لنشر حركة حسابات كل من تولى مركزاً عاماً رفيعاً منتخباً او معيناً منذ 1992 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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