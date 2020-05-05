الحريري بحث مع السفير الروسي الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بعد ظهر اليوم في "​بيت الوسط​"، ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبيكين​، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​ والمبعوث الخاص للرئيس الحريري إلى ​روسيا​ جورج شعبان، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. إضغط للمزيد

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