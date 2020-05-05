أعتبرت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في حين تعمل ​الحكومة​ للتخفيف من الضغوطات المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد نتيجة فساد غير مسبوق على مدى ثلاثين عاما نرى بعضهم وللاسف يتراشقون طائفيا، مذهبيا، سياسيا، وحزبيا كأنهم لايعلمون ماذا اقترفت أيديهم بحق شعب يعيش اسوأ الأزمات الاجتماعية التي عرفتها البلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر شريم: البعض يتراشق طائفياً ومذهبياً كأنهم لايعلمون ماذا اقترفت أيديهم بحق شعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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