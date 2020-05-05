ترامب: جائحة كورونا علمتنا شيئا واحدا هو أنني كنت على صواب

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن أن "الشيء الوحيد الذي تعلمه الأميركيون من جائحة كورونا المستمرة هو أنني كنت على صواب"، مشيراً إلى أن "الأميركيين عاكفون حاليا على تصنيع العديد من المنتجات محليا، بما فيها المنتجات الطبية التي تصنع في ​الصين​".

واعتقد ترامب بأن هناك "تفاؤلا عظيما في ​الولايات المتحدة​، وأنه بدأ يعتري الأميركيين شعور جيد الآن"، لافتا إلى أنه يتوقع "نهاية ​الأزمة​ ​الاقتصاد​ية قريبا، تزامنا مع سماح بعض الولايات بإعادة فتح الاقتصاد".

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، وفاة 1015 شخصا جراء ​فيروس كورونا​ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة ​وفيات​ يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر، وهي الدولة الأكثر تضررا في العالم.