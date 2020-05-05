الصحة المصرية: تسجيل 16 وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ عن تسجيل 16 وفاة و388 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي عدد ال​وفيات​ إلى 452، و​الإصابات​ إلى 7201. حيث تشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في معدل عدد الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 7 وفيات و348 إصابة جديدة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام خالد مجاهد، أن 98 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.