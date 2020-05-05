كشف رئيس تيار "المردة"سليمان فرنجية في حديث لـ "مستقبل ويب" أن "التكتل الوطني "كان قرّر المشاركة في اجتماع ​بعبدا​ غداً من خلال النائب ​فريد الخازن​ " لكن عندما تبلّغنا اليوم أن الدعوة موجهة إلي شخصياً ولا يمكن مشاركة أي شخص غير مدعو اعتذرت عن عدم المشاركة لأنني في حجر صحي بسبب ​كورونا​، ورقمي مفرد".

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كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية عن لقاء بعبدا: اعتذرت عن عدم المشاركة لأنني بالحجر ورقمي مفرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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