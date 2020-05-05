مستشفى بشري: شفاء 3 حالات مصابة بالكورونا من الطاقم التمريضي في المستشفى

اعلنت إدارة ​مستشفى بشري​ الحكومي، في بيان، عن "ثلاث ​حالات​ شفاء جديدة مصابة ب​الكورونا​ في ​قضاء بشري​ وهم ماري موريس حبيب، تيريزينا أنطون لابا ونازاريا اسطفان ساسين"، مشيراً الى ان "المتعافين ال3 هم من طاقم المستشفى التمريضي".

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