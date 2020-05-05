مستشفى بيروت الحكومي: 149 حالة شفاء من الكورونا واصابة واحدة ايجابية

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​ خلال التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا عن "إجرائه 430 فحصا مخبرياً، وتم تسجيل إصابة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية، وبلغ مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى 5 إصابات، وتم استقبال 10 حالات مشتبه بإصابتها نقلت من مستشفبات أخرى".

ولفت المستشفى الى "تماثل 7 حالات للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية حتى تاريخه 149 حالة شفاء، وجميع المصابين بالفيروس يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة".