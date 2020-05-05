شكرا لقرائتكم خبر عن خطة "خداع إسرائيل" في حرب أكتوبر فى وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانب من خطة " الخداع الاستراتيجي" لاسرائيل في حرب أكتوبر المجيدة.

يقول شريف عارف أنه تم تنسيق خطة الخداع الاستراتيجي في جميع مؤسسات الدولة قبل إنطلاق شرارة الحرب، وخاصة وزارتي الإعلام والخارجية. ففي يوم 2 أكتوبر قام اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية الأسبق باستدعاء الجنرال الروسي «جودسكي»، وكان كبير ضباط الاتصال في مصر وقال له: إن لدينا معلومات أن إسرائيل تقوم بالإعداد لعملية إغارة على قواتنا شرق القناة فهل من الممكن أن تقوم روسيا بمساعدتنا في الحصول على معلومات إضافية؟! وكان هذا اللقاء جزء من الخداع.

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ويضيف شريف عارف أنه قبل هذا التاريخ، وتحديداً في يوم 27 سبتمبر 1973 ، تم الإعلان عن تعبئة 120 ألف جندي، ويوم 4 أكتوبر أصدرت القيادة العامة قراراً «بتسريح» 20 ألف منهم على أن يتم تسريح العدد المتبقي تباعًا، وليس من المعقول أن يرى أي جهاز مخابرات كل هذه القرارات ويعتقد أن هذه الدولة في طريقها إلى الحرب!..

( المصدر: حوارات صحفية مع اللواء فؤاد نصار/ كتاب " مقاتلون وجواسيس" للكاتب شريف عارف ).

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .