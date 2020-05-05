شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بسرعة إسقاط غرامات التجاوز عن مصانع الغزل والنسيج بـ"المحلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة المحلة محافظة الغربية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإدراج ملف الصناعة وإسقاط غرامات التجاوز عن الغاز لصالح مصانع الغزل والنسيج والمفروشات بمدينة المحلة الكبرى، على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وقال خليفة فى طلب تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء، إنه سبق التقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن وتم عقد اجتماع مع وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع والتنسيق مع وزارة البترول، حيث تم الإفادة مؤخرًا بأنه جرى عقد اجتماع للجنة مشكلة من الجهات المعنية وتم الموافقة على إسقاط غرامات التجاوز ولكن يبقى العرض على مجلس الوزراء لاعتماده.

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وأشار محمد خليفة، إلى أهمية التعجيل بإصدار هذا القرار والذى من شأنه الدفع بعجلة الإنتاج ومساعدة المصانع المتعثرة لاسيما فى تلك الظروف الاستثنائية والمرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وفى السياق ذاته، أشاد عضو مجلس النواب، بأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى مواجهة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها منذ بداية الأزمة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، علاوة عن حزمة القرارات التى وصفها بـ"الصحيحة" للبنك المركزى للتعامل مع تداعيات الأزمة الصحية التى تشهدها البلاد، وذلك دعما للاقتصاد المصري.