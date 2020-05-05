الأعلى للإعلام يشيد بدور الدولة فى مواجهة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجتماعاً ظهر اليوم حيث ناقش التقرير الأول للجنة الدراما حول دراما رمضان وأشاد المجلس بما قدمه مسلسل الأختيار وما يمثله من تجسيد للكفاح البطولى لجنودنا البواسل فى القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الأرهاب وأشار التقرير إلى غياب المسلسل الدينى وأهمية تواجد المسلسلات الإجتماعية .
وثمن المجلس على دور الدولة فى مواجهة وباء كورونا ودور الإعلام فى نشر ثقافة مواجهة هذا الوباء وأهمية التكاتف خلف الدولة فى جهودها ودعمها .
وأكد المجلس أنه بصدد تنفيذ خطط وبرامج لدعم حقوق الأنسان فى مجال حرية الصحافة والإعلام ولتكون جزء من التقرير المصرى السنوى الذى تعده اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان .
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