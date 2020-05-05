شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التضامن أمام البرلمان: تسليم 750 ألف كارت خدمات متكاملة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثلوا وزارة التضامن الاجتماعى، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021، إنه تم تسليم عدد 750 ألف كارت خدمات متكاملة لذوى الإعاقة خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن الوزارة مستمرة فى هذا العمل، وأكدوا أن وزارة الصحة والسكان هى الجهة المعنية بتحديد مستحقى الدعم من ذوى الإعاقة وفقا لنتيجة الكشف الطبى.

وكشف ممثلو وزارة التضامن عن أسباب زيادة مُخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 16.835 مليون جنيه عام 2019/2020 إلى 230.162 مليون جنيه بزيادة قدرها 213.327 مليون جنيه.

وأوضح ممثلو الوزارة أن السبب فى ذلك يرجع إلى البدء فى سداد أقساط قرض كانت قد حصلت عليه الوزارة لصالح برنامج معاش تكافل وكرامة والذى سيتم دفع أول قسط منه فى بداية شهر يوليه القادم، وكان عدد من أعضاء البرلمان منهم النائبة ميرفت ألكسان والدكتور محمد فؤاد قد تساءلا عن أسباب ارتفاع زيادة مُخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية هذه الزيادة الضخمة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2020/2021.

وكشف ممثلو وزارة التضامن باجتماع لجنة الخطة والموازنة عن استبعاد 385 ألف من غير المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك بعد تنقية قاعدة البيانات بواسطة 16 ألف باحث فى المحافظات المُختلفة، حيث أن عملية التنقية تلك تتم بشكل سنوى عن طريق الباحثين.

وأضاف ممثلو الوزارة أن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ 70 مليون جنيه لتعويض المتضررين من تقلبات الأحوال الجوية الأخيرة، تم إنفاق 35 مليون جنيه منهم والباقى جارى صرفه على مستحقى التعويضات.