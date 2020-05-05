"الأعلى للإعلام" يقرر حجب موقع إلكترونى لمدة 3 شهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع إلكتروني يدعى opri news "اوبرى نيوز" لمدة 3 شهور، لنشره أخبارا كاذبة حول كورونا فى مستشفيات جامعة عين شمس واثارة الذعر بين المرضى والعاملين والاطقم الطبية وتبين من تحقيقات المجلس عدم صحة ما نشر" وذلك بحسب القرار.
وناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس فى اجتماعها الذى عقدته اليوم برئاسة جمال شوقى، شكوى مقدمة من جامعة القاهرة ضد موقع القاهرة 24 وقررت فتح تحقيق فى الشكوى واستدعاء الممثل القانونى للموقع فى جلسة الأحد المقبل بتهمة نشر اخبار غير دقيقة حول كورونا فى مستشفيات جامعة القاهرة.
كما ناقشت اللجنة 7 شكاوى أخرى من الجمهور عبر منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء متنوعة بعضها عن الشاشات في رمضان .
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