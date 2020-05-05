شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال منقطع النظير على العضوية بأندية City Club والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الإقبال الضخم من جانب الجمهور اضطرت إدارة سلسلة أندية City Club تعديل قرارها السابق بقصر العضوية فى المرحلة الأولى بالفروع الخمسة عشر على 500 عضو. وقررت زيادة العدد ليصبح 800 عضو فى جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التى حددتها للعضويات الأولى، لإرضاء أكبر عدد يرغب فى الحصول على العضوية. وبمجرد إعلان شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروع سلسلة أندية City Club والذى يغطى 15مدينة بمختلف محافظات الجمهورية شهد الرقم المختصر 15551 الذى تم تخصيصه لاستقبال مكالمات الراغبين فى الحصول على العضوية إقبالا منقطع النظير للحجر وتسديد قيمة العضوية بالفروع الخمسة عشر. وتضم خريطة فروع أندية City Club المدن التالية: شبين الكوم العاشر من رمضان طنطا العبور الزقازيق كفر الشيخ بنها أسيوط أسوان الجديدة بنى سويف دمياط سوهاج دمنهور المنيا السويس.

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