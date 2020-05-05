شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد لوزير المالية: البعد الاجتماعى أهم من تحصيل الدخل الهزيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه كان يجب على وزارة المالية إعداد ملاحظات تحاول توقع التأثير الناجم عن الظرف الحالى.

وأشار فؤاد، فى الجلسة المنعقدة الآن بقاعة الشورى بمجلس النواب، أنه من الصعب تغيير الميزانية بالكامل ولكن على الأقل يجب أن يتم إرفاق بعض الحسابات لشرح التأثير الحالي للأوضاع الراهنة وكيفية التعامل معهاـ حيث أن هناك منطلقات أساسية مثل تقليل الاستثمارات العامة وزيادة مخصصات الصحة والضمان الاجتماعى في الموازنة، فلا يمكن الحديث عن سياسات انكماشية وتوسعية في نفس اللحظة!.

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وتابع فؤاد قائلا لا يجوز الحديث عن آليات تمويل مثل اقتطاع 1٪؜ من الأجور التي أثير الحديث عنها أو رسوم إضافية لأن أثرها الاجتماعى أكبر بكثير من دعمها للموازنة العامة، مضيفا: "فاضل نفرض رسوم على صناديق تبرعات الجوامع"، فلا داعي أن نترك المليارات ونبحث عن تحصيل قروش تضر بدخل المواطن ولا تعظم دخل الدولة.

وأضاف النائب ، يجب النظر فيما حدث في العام الماضي من انخفاض قيمة ضريبة القيمة المضافة على كل من السلع والخدمات من 59.19 مليار جنيه إلى 43.09 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة من 118.95 مليار جنيه إلى 83.9 مليار جنيه، وهو ما يثير التساؤل التالي هل كان هناك مبالغة من قِبل الحكومة في تقدير ضريبة القيمة المضافة أم أن هناك خلل في إجراءات التحصيل يجب على الحكومة أن تتداركه؟.