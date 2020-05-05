شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد للكويتية صفاء الهاشمى: تصريحاتك مرفوضة ومكانها سلة المهملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو البرلمان العربى النائبة الكويتية صفاء الهاشم بأنها " نائبة الفتن" بعد إطلاقها تصريحات تسىء لعلاقات البلدين.

وقال " عابد " فى بيان له اصدره اليوم الثلاثاء إن المكان الطبيعى للتصريحات التي وصفها ب "الموتورة "سلة المهملات، مشيرا إلى أن هذه النائبة الكويتية لا تسعى إلا إلى الشو الإعلامى والشهرة حتي لو كان علي حساب شعبيين شقيقين تربط بينهما علاقة محبة وأخوة وصداقة وقواسم مشتركة.

وأشار عابد إلي أن هذه النائبة المنبوذة داخلياً وخارجياً حتي علي مستوي البرلمان الكويتي تحاول بهذا الشو الاعلامي اخفاء قضايا الفساد العديدة التي تقوم بها بالمخالفة للقوانين والأعراف، مضيفا : " وقت الحساب سيأتي قريباً وستنال عقابها، مؤكدا ان هذه النائبة ليس لها دور إلا الفتنة والتربح على حساب شعبها العريق".

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وأعرب النائب علاء عابد عن ثقته التامة فى رفض الشعب الكويتى الشقيق بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية لهذه النائبة المهووسة والتى لاتعبر الا عن نفسها، متهما صفاء الهاشمى بانها اصبحت لسان حال الجماعات الارهابية والتكفيرية مطالبا من البرلمان الكويتى إحالتها الى لجنة القيم واتخاذ جميع الاجراءات ضدها لاسقاط عضويتها ومحاكمتها محاكمة عاجلة امام القضاء الكويتى النزيه.

وأعلن النائب علاء عابد رفضه وبشكل قاطع لهجوم صفاء الهاشمى النائبة الكويتة الأخير على وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم موجها حديثه للهاشمى وقائلا لها : انتقاداتك وهجومك على السفيرة نبيلة مكرم مرفوض فهى واحدة من افضل الوزيرات العظيمات المصريات والعربيات ولن نسمح ابدا بأى إساءة من امثالك على السفيرة نبيلة مكرم التى تحظى بحب وتقدير كبيرين من المصريين والعرب.

واشاد عابد بجهود الوزيرة نبيلة مكرم خلال الفتره الأخيرة مع الجاليات المصرية بمختلف دول العالم خاصة انه يتابع مع سيادتها يوميا احوال الجاليات والعالقين بالدول المختلفة.

وقرر علاء عابد بصفته عضو البرلمان العربي انه سيتواصل مع زملائه اعضاء البرلمان العربي من دولة الكويت الشيقيقة لاتخاذ الاجراءات المناسبة قبل هذه النائبة الكويتية الموتورة.