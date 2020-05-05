شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية : إشادة السودان بالمساعدات المصرية تعكس قوة علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية أن تقديم الحكومة السودانية الشكر لمصر قيادة وشعبا، على المساعدات الطبية التي وصلت الخرطوم يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الأمر بمثابة رسالة واضحة على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين القاهرة والخرطوم وشعبى وادى النيل .

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص دائما على إعطاء أكبر اهتمام بجميع القضايا التى تهم الدول الافريقية بصفة عامة والسودان بصفة خاصة باعتبار ان هناك ارتباطا وثيقا بين الامن القومى المصرى والسودانى.

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وكان الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح قد أكد في بيان له بانه وصلت إلى مطار الخرطوم 4 طائرات عسكرية مصرية تحمل الدفعة الأولى من المساعدات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديمها لحكومة وشعب السودان، وكان في استقبالها الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة، والشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، والسفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية.

وأضاف صالح "باسم حكومة وشعب السودان، أتقدم لأشقائنا في جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، بالشكر والتقدير على هذه البادرة"، لافتا إلى أن المساعدات شملت عدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية، ومعقمات، وأدوية ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم ومعدات وأجهزة أخرى لمواجهة جائحة الكورونا.

كما أعرب الناطق باسم مجلس الوزراء السوداني عن شكره لطاقم السفارة المصرية في الخرطوم، بقيادة السفير حسام عيسى، على الجهد الذي بذل في سبيل توفير هذه الاحتياجات العاجلة للقطاع الطبي والصحي في اطار مكافحة جائحة الكورونا.