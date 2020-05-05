شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: أزمة كورونا أكدت إننا ممكن نعيش بـ20% من إنفاقنا العادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمة جائحة فيروس كورونا الحالية أكدت أن المصريون قادرون على العيش بـ20% من الاستهلاك والإنفاق العادى الذى سبق الأزمة الحالية.

وأشار عيسى إلى أن معدلات الاستهلاك الحالية التى تصل إلى 20% وأحيانا 15% فى دول أخرى ستكون نمط الحياة خلال الفترة المقبلة سواء فيما يخص الإنفاق العائلى أو الإنفاق الحكومى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (1)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (2)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (3)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (4)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (5)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (6)

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اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (7)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (8)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (9)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (10)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (11)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (12)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (13)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (14)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (15)



اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (16)