شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو غلاب: استثناء شركات القمح من حدود السحب والإيداع يسهل التوريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن قرار البنك المركزى باستثناء الشركات العامة بمجال تسويق القمح، والتجار المتعاملين من حدود السحب والإيداع المقررة، سيؤدى إلى تسهيل المعاملات المالية اللازمة لإتمام تسليم وتوريد المحصول فى مواعيده دون عوائق.

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وأكد غلاب فى تصريحات له اليوم، أن عمليات وجود حدود للسحب والإيداع البنكى، تسببت فى قيود على التعاملات المالية النقدية وهى السمة الغالبة فى المعاملات المالية حاليا، لافتا إلى أن وضع هذه القيود يهدف إلى تعزيز التعامل غير النقدى والشمول المالى، ولكن نظرا للظروف التى تم بها البلاد حاليا، والرغبة فى تسهيل عمليات التوريد والتسويق لأهم محصول استراتيجى هو القمح.

وأضاف غلاب أن سرعة سداد الحكومة للمستحقات المالية لمورد القمح أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لجنى محصول آمن والحفاظ على صحة العاملين، مشيدا بجهود الحكومة ولجان استلام القمح التى تبذل جهودا كبيرة لإتمام هذه العملية بنجاح رغم الظروف الصعبة.