شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن ابو العلا يطالب المنشأت الفندقية بوضع لافتات توعوية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن عودة السياحة الداخلية خطوة هامة في إطار التعايش مع فيروس كورونا ولإنقاذ ودعم القطاع السياحي وفتح مجال للعمل آخر، لافتا إلي أن التوصيات التي وضعتها الحكومة جيدة لضبط الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا ولكن الأهم هو الرقابة الدورية وعمل إدارة المنشآة على نشر الوعي بين النزلاء بالتباعد الاجتماعي وكيفية الوقاية.

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وطالب عضو مجلس النواب المنشأت الفندقية علي وضع لافتات توعوية مكررة في أكثر من مكان داخل المنشأة وبالغرف بتعليمات الوقاية والتباعد الاجتماعي لتذكير النزلاء والعاملين هذا بحانب التزام العاملين بكافة التدابير الوقائية.

وكانت قد اعتمدت الحكومة عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بوجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.