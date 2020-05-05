إيطاليا تسجل أدنى نسبة وفيات منذ انطلاق الحجر

سجلت إيطاليا اليوم الأحد 174 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، في حصيلة هي الأدنى منذ بدء الحجر الذي من المقرر البدء بتخفيفه غدا الاثنين.

وأودى الفيروس بنحو 29 ألف شخص في البلاد، وفق الأرقام الرسمية.