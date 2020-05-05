تعتزم الحكومة الإسبانية خفض عدد الطلاب في الفصول للحد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا في المدارس، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.
طفلا في الفصل في نفس الوقت، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزيرة التعليم إيزابيل سيلا القول إنه لا يوجد مال كاف لتقسيم مساحة الفصول واستقدام مزيد من المدرسين.
و يبلغ الحد الأقصى للأطفال حتى الآن،في كل فصل 28 طفلا في المدارس الابتدائية و40 في مدارس المراحل العليا.
وتعني القواعد الجديدة أنه لن يسمح بتواجد أكثر من 15
ومن المرجح أن يتم تبنى "نظام مختلط" يشمل نوبات صباحية ومسائية منفصلة للطلاب الذين
وأوضحت الوزيرة أن العودة للمدارس لا يمكن أن تقوض التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في التعامل مع فيروس كورونا.
وقالت إن العودة للعمليات المدرسية الطبيعية لن تستطيع ضمان التباعد الاجتماعي الضروري.
ويشار إلى أنه من المقرر أن تفتح المدارس أبوابها مجددا في شهر سبتمبر المقبل في إسبانيا، التي سجلت أحد أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا في أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. إسبانيا تعتزم خفض أعداد الطلاب في الفصول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.