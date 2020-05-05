وفاة كبير مهندسي مركبات الفضاء الروسية بكورونا

ذكرت وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية روسكوسموس، اليوم الثلاثاء، أن كبير مهندسي المحطات المأهولة في شركة "إينيرغيا" الروسية لصناعة صواريخ الفضاء يفغيني ميركين توفي عن 65 عاما.
وأوضحت تقارير محلية أنه أصيب الشهر الماضي بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأوضحت روسكوسموس، أن وفاة ميركين، عالم الميكانيكا وعمليات التحكم
ولم يعلن سبب وفاته، ولكن هناك تقارير مختلفة ذكرت أنه أصيب بمرض كوفيد-19.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أن رئيس الأكاديميةالروسية للعلوم الكسندر سيرجيف، قال إن ميركين توفي في مستشفى بضاحية من ضواحي موسكو خلال تلقيه علاج مرض كوفيد-19.
وفي 15 أبريل، أوضحت وكالة أنباء تاس، أن ميركين أجرى اختبارين لمرض كوفيد-19 وكلاهما سجل نتيجة اختبار إيجابية، وذلك عقب زيارته مركز بايكونور الفضائي في قازاقستان في 9 أبريل، لتوديع طاقم المركبة "سويوز-إم إس 16" المغادر إلى المحطة الفضائية الدولية.
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