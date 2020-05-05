الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة شرق العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية البويرة، شرق العاصمة الجزائرية.
أربعة مسدسات رشاشة وأربع خزنات ذخيرة، بالإضافة إلى 55 قنبلة تقليدية الصنع و20 كيلوجراما من المتفجرات مادة " تي آن تي".
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه جرى امس الاثنين، التحفظ على
وأظهرت حصيلة خاصة بعمليات مكافحة الإرهاب في الجزائر الشهر الماضي، قضاء الجيش على ثلاثة إرهابيين واعتقال آخر وخمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، إلى جانب تدمير 22 مخبأ للجماعات الإرهابية، كما تم ضبط أسلحة وذخيرة.
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