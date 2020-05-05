سلطنة عمان تمد إغلاق محافظة مسقط حتى 29 مايو

أعلنت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، تمديد إغلاق محافظة مسقط حتى مساء الجمعة الموافق 29 مايو الجاري.
حمود بن فيصل البوسعيدي- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- إنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة على أن يكون بعد غد هو آخر يوم في العام الدراسي، وتفويض وزارة التربية والتعليم باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة وآلية إعادتهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر وما في مستواها.
كما قررت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية العماني
وأهابت اللجنة بضرورة التزام الجميع بسبل الوقاية من هذه الجائحة، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وعدم التجمّع بأي شكل من الأشكال.
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