السنغال تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك بعد فحص 702 شخص.
أول ظهور له في البلاد يوم 2 مارس الماضي إلى 1329 حالة إصابة، شُفي منهم 470 شخصًا، ويتابع 847 شخصًا من المصابين علاجهم في المستشفيات.
وأوضحت الوزارة أنه بذلك يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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