اخبار العالم

السنغال تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد في البلاد، وذلك بعد فحص 702 شخص.


وأوضحت الوزارة أنه بذلك يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ

أول ظهور له في البلاد يوم 2 مارس الماضي إلى 1329 حالة إصابة، شُفي منهم 470 شخصًا، ويتابع 847 شخصًا من المصابين علاجهم في المستشفيات.


يشار إلى أن (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السنغال تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا