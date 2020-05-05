بريطانيا: يمكن تجنب ذروة أخرى لكورونا حال الالتزام بإجراءات الوقاية

قال كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا بإمكانها أن تتجنب حدوث ذروة أخرى لفيروس كورونا إذا تم الالتزام بالإجراءات الصحيحة.

وأضاف فالانس، في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، أن اتباع مزيج من إجراءات التباعد الاجتماعي الصحيحة وتتبع المخالطين لمصابي فيروس

كورونا من شأنه أن يساعد بريطانيا في تجنب ذروة أخرى من الفيروس.

وفي السياق ذاته، حذر فالانس من أن الأمر سيكون " في غاية الصعوبة" بحلول الشتاء عندما تظهر أمراض أخرى مجددًا مثل الإنفلونزا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أطلقت تطبيقًا جديدًا في جزيرة وايت وتم تصميمه للمساعدة في تتبع كل هؤلاء المحتمل إصابتهم بالمرض.



وحذر السير باتريك أعضاء لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بمجلس العموم البريطاني من أن حدوث ذروة ثانية للفيروس يعد خطرًا حقيقيًا.



ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد غد الخميس تمديد إغلاق بريطانيا.

