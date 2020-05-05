المحيطات مهددة… أزمة “كورونا” تحفز التوسع السريع في إنتاج البلاستيك

هذا الشيء هو “البلاستيك”. أقنعة جراحية، وقفازات، ومعدات واقية، وأكياس الجثث- حفزت أزمة “كوفيد 19” التوسع السريع في إنتاج السلع البلاستيكية التي تشتد الحاجة إليها، حيث تتسابق الحكومات لتعزيز مخزونها ويطالب المواطنون العاديون بنصيبهم من هذه المنتجات.

مثل هذا الإنتاج ضروري، لكن كل هذا البلاستيك ينتهي في مكان ما – ويخشى النشطاء البيئيون أنه خطر إضافي يلوح في الأفق، حيث تسبب الوباء في عدد من التحديات الخطيرة لجهودهم للحد من التلوث البلاستيكي.

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من الأشخاص الذين يتخلصون من القفازات والأقنعة البلاستيكية في المدن في جميع أنحاء العالم إلى اللوائح المهمة بشأن استخدام البلاستيك الذي يتم التخلص منه، احتلت المشكلة موضعًا رئيسيًا خلال واحدة من أهم أزمات الصحة العامة في العصر الحديث.

يقول نيك مالوس من منظمة “أوشن كونسيرفانسي” المهتمة بشؤون المحيطات، “قد تؤدي آثار هذه الاتجاهات إلى سنوات من المشاكل في محيطاتنا الملوثة بالفعل، نعلم أن التلوث البلاستيكي يمثل مشكلة عالمية – كان موجودًا قبل تفشي الوباء”.

وأضاف، “لكننا رأينا الكثير من جهود الصناعة تتخلى عن بعض أوجه التقدم الكبير الذي تم إحرازه. نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد بشأن ما ستؤول إليه الأمور بعد الوباء”.