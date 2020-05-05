كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: سنحدد أصل فيروس كورونا "قريبًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إدارته ستحدد قريبا أصل فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مضيفاً أنه "كان على الصين إبلاغنا بتفاصيل كورونا منذ البداية".

وكان ترامب، قد قال الأسبوع الماضي، إن لديه أدلة تشير إلى معهد ووهان للفيروسات في الصين هو مصدر فيروس كورونا.

وكان وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، قد أفاد يوم الأحد الماضي، بأن هناك "عدداً هائلاً من الأدلة" على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكرراً تصريحات سابقة نفتها منظمة الصحة العالمية.

وتروج إدارة الرئيس الأمريكي لهذه النظرية بشدة وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

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