كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: قيادة الإمارات تسارع لتحدي ومواجهة الأزمات باستراتيجيات علمية ملائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الثلاثاء، إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بالعمل دائماً للمستقبل والإعداد له وعدم انتظار نتائج وتداعيات الظروف والمتغيرات، وها هي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" تفرض نفسها على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتتطلب تعاملاً خاصاً ومتميزاً لمواجهتها.

وتابعت الصحيفة الإماراتية: وها هي القيادة الإماراتية تعيد ترتيب الأولويات في استراتيجيات الحكومة، لكي تواكب المتغيرات المتوقعة لما بعد أزمة وباء كورونا، ومن هذا المنطلق وجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصياغة استراتيجية الإمارات التنموية لما بعد "كوفيد - 19".

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ولفتت إلى قول الشيخ محمد بن راشد: "أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد "كوفيد 19"، مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه، أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع، الاستعداد لما بعد "كوفيد 19" هو استعداد لمستقبل جديد، لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط".

كما ذكرت أن سموه طالب خلال اجتماع مجلس الوزراء بإعداد خطة عاجلة، لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية، وأمر بتشكيل فريق عمل، برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لذلك، كما طالب بتشكيل فرق عمل جديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع، وأشمل، وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة.

وقالت في ختام افتتاحيتها إنها مرحلة جديدة تتطلب أفكاراً وخططاً واستراتيجيات تنموية جديدة، تتعامل مع تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا، إنها سياسة وأسلوب عمل القيادة والحكومة الإماراتية التي تسابق الزمن ولا تقف مكانها ولا تنتظر وقوع الأحداث، هذا دأب دولة وقيادة رشيدة، تسعى دائماً للمزيد من البناء والتنمية والتقدم مهما كانت الظروف والمتغيرات قيادة تسارع لتحدي الأزمات ومواجهتها باستراتيجيات علمية ملائمة، للتعامل مع كل المستجدات.