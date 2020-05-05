كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كينيا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة مساعدات طبية إلى كينيا؛ لدعمها في الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويستفيد من المساعدات الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال سفير الإمارات لدى كينيا خالد خليفة المعلا: "تعمل دولة الإمارات بكل طاقتها على تعزيز قدرات العديد من الدول الأفريقية لمواجهة فيروس كورونا، وتعتبر المساعدات المقدمة اليوم خير دليل على مساندة الإمارات لكينيا وجيرانها في الجهود لمكافحة الفيروس".
وأضاف المعلا: "تؤكد قيادة دولة الإمارات أنها لا تتخلى عن أي بلد، وترى أن هذا هو الوقت المناسب، لتتضافر فيه جهود الدول للعمل معا في الحد من آثار هذا الوباء".
وقدمت دولة الإمارات أكثر من 437 طنا من المساعدات لأكثر من 38 دولة، استفاد منها نحو 437 ألفا من المهنيين الطبيين.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,671 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.