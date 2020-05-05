كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كينيا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة مساعدات طبية إلى كينيا؛ لدعمها في الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويستفيد من المساعدات الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى كينيا خالد خليفة المعلا: "تعمل دولة الإمارات بكل طاقتها على تعزيز قدرات العديد من الدول الأفريقية لمواجهة فيروس كورونا، وتعتبر المساعدات المقدمة اليوم خير دليل على مساندة الإمارات لكينيا وجيرانها في الجهود لمكافحة الفيروس".

وأضاف المعلا: "تؤكد قيادة دولة الإمارات أنها لا تتخلى عن أي بلد، وترى أن هذا هو الوقت المناسب، لتتضافر فيه جهود الدول للعمل معا في الحد من آثار هذا الوباء".

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 437 طنا من المساعدات لأكثر من 38 دولة، استفاد منها نحو 437 ألفا من المهنيين الطبيين.

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