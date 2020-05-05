كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل أكثر من 1700 وفاة بكورونا في دور رعاية المسنين بنيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغت السلطات فيولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 1700 وفاة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين لم يبلغ عنها سابقا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وعارض حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم السبت، مطالب سابقة لأوانها بشأن إعادة فتح الولاية خشية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاً إلى أنه يعلم بأن الناس يعانون في غياب الوظائف، لكنه شدد على ضرورة فهم فيروس كورونا بشكل أكبر.

وقال حاكم الولاية الأمريكية: إنه "بحاجة إلى معلومات أكثر عن تأثير الجائحة على نيويورك، أشد الولايات تضرراً بالوباء، قبل أن يخفف القيود"، وذلك مع تحرك حكام نصف الولايات الأمريكية تقريباً لإعادة فتح النشاط الاقتصادي بشكل جزئي، موضحاً أنه "عندما تكون في موقف لا تعتاده فإن هذا لا يعني أن تتقدم بشكل أعمى".

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وأشار إلى أن 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تدخل المستشفيات في ولاية نيويورك يومياً، مضيفاً أن المسؤولين لم يحددوا بعد من أين تأتي الإصابات، وهو ما اعتبره سبباً كافياً للإبقاء على العزل العام.

وأظهر إحصاء وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أنه حتى السبت زاد عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 1.1 مليون حالة من بينها 65 ألف حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.