كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر هولندا تسجل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في هولندا، اليوم الثلاثاء، 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 86 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 ألفا و 87 مصابا.

وكانت السلطات الصحية في هولندا، أعلنت في وقت تسجيل 94 وفاة و445 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد قررت وزارة الزراعة في هولندا، وضع مزرعتي لحيوانات الفرو في البلاد تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة الحيوانات بفيروس كورونا الجديد، داعية الناس للإبلاغ عن أي حالات أخرى محتملة في الحيوانات.

Advertisements

وأشارت وزارة الزراعة في هولندا، إلى أن حيوانات الفرو، التي تم اختبارها بعد ظهور علامات على وجود صعوبة في التنفس، يعتقد أنها أُصيبت بالعدوى من قبل موظفون مصابون بالفيروس، كما أوردت وكالة "رويترز".

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.