جهة الشمال تسجل 8 حالات تعافي جديدة من “كوفيد-19”.. الحصيلة: 178 حالة شفاء

سجلت جهة الشمال، خلال 18 ساعة الأخيرة، ثمانية حالات تعافي من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء في الجهة إلى 178 حالة.
وكشف مصدر من المديرية الجهوية للصحة بالشمال لـ”اليوم 24″، أن الحالات الجديدة موزعة على عمالة طنجة أصيلة بـ5 حالات شفاء، لتصل الحصيلة الإجمالية للمتماثلين للشفاء إلى 87 حالة.
كما شفيت حالتين جديدتين بإقليم الحسيمة، ليرتفع إجمالي المتعافين به إلى 8 حالات، يليه إقليم العرائش بحالة شفاء واحدة، ليصل عدد المتعافين به إلى 34 حالة.
واستقرت حالات الشفاء من الجائحة في 48 شخصا في إقليم تطوان.
وأعلنت وزارة الصحة، خلال 18 ساعة الأخيرة، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي في جهة الشمال، لتبلغ حصيلة الإصابات 740 حالة.
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