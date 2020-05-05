كورونا يصيب حوالي 400 طفل في المغرب.. أزيد من نصفهم أعراض مرضهم حميدة

كشفت معطيات حديثة أن فيروس كورونا، الذي سجلت أزيد من خمسة آلاف إصابة به في المغرب، أصاب حوالي أربع مائة طفل في البلاد، ظهرت على أزيد من نصف الإصابات أعراض حميدة.

وتحدثت شبكة الخبراء “Infovac Maroc”، المتخصصة في التلقيحات، لأول مرة، وبشكل مفصل عن الحالة الوبائية في صفوف الأطفال، حيث قالت إن المغرب سجل إلى غاية 26 من شهر أبريل، 391 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطفال، ما يمثل 9,2 في المائة من مجموع الإصابات.

وأوضحت الشبكة، حسب ما نقلته يومية “المساء” اليوم الثلاثاء، أن أغلب إصابات الأطفال تتركز في خمس جهات، وهي الدارالبيضاء- سطات بنسبة 24,8 في المائة، وجهة درعة تافيلالت بنسبة 18,9 في المائة وجهة مراكش- آسفي بنسبة 15,3 في المائة، بالإضافة إلى جهة فاس مكناس، التي سجلت نسبة 13,8 في المائة وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بنسبة 11,3 في المائة.

وتقول الشبكة ذاتها، إن 46 في المائة من الأطفال المصابين بفيروس كورونا في المغرب، تتراوح أعمارهم، ما بين 10 و14 سنة، فيما يمثل الأطفال بين خمس وعشر سنوات نسبة 28,9 في المائة من الأطفال المصابين بكورونا في المغرب.

ومن بين ماكشفته هذه المعطيات الجديدة أن 51,2 في المائة من الأطفال المصابين بكورونا في المغرب، كانت لديهم أعراض حميدة، فيما لم تكن لدى 42,2 في المائة من الأطفال المصابين أي أعراض، ولم تتجاوز نسبة الحالات، التي عانت من أعراض حادة 1,3 في المائة، وهي أعراض تهم بشكل أساسي الحمى، والسعال.