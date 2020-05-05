ماكرون: الحديث مبكر عن العطلة المدرسية والرحلات ستبقى غالبا مقتصرة على أوربا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن الحديث لا يزال مبكرا على العطلة المدرسية الصيفية، منذرا بتمديد قرار تعليق الرحلات الجوية لأشهر إضافية.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون زار، صباح اليوم، مدرسة ابتدائية، للوقوف على الإجراءات المتخذة لاستئناف التدريس الحضوري، الأسبوع المقبل، ولطمأنة الآباء، والمدريسن بفعالية الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد في المدارس.

وخلال زيارته للمدرسة رفقة وزير التعليم، قال ماكرون إن الوقت لا زال مبكرا للحديث عن العطلة الصيفية، مضيفا أن الشيء الوحيد المؤكد الآن، أن الرحلات الجوية ستكون محدودة.

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وأوضح ماكرون، أنه من المرجح أن يتم الاقتصار على الرحلات الجوية داخل أوربا، وأن المعطيات الخاصة بهذا الموضوع مرتبطة بالنتائج، التي سيتم الوصول إليها، بداية شهر يونيو.

وعن إعادة فتح عدد من القطاعات، ابتداء من 11 ماي الجاري، قال الرئيس الفرنسي إنه سيتم بعد ثلاثة أسابيع تقسيم هذه الخطوة، لاتخاذ قرار الاستمرار في التخفيف التدريجي للقيود، أو التراجع عن الإجراءات المتخذة.

يذكر أن فرنسا سجلت، أمس الاثنين، وفاة 306 مصابا بكورونا، خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 25 ألفا و201 حالة، منذ 1 مارس، مع تراجع عدد الأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة إلى 3696 شخصا مقابل 3819 شخصا الأحد.