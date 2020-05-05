خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، لتوضيح حقيقة إعلانها عن سنة بيضاء.
وقالت الوزارة، في بيان حقيقة لها، إنه على إثر تداول بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي لبلاغ مفبرك يزعم، من خلاله، مروجوه أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد قررت “الإعلان عن سنة بيضاء بالنسبة إلى كافة المستويات مع استثناء بعض منها”، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا ما جاء، في هذا البلاغ، من مغالطات، ومعطيات مجانبة للصواب.
وأكدت الوزارة أن أي مستجد يهم الامتحانات، أو مختلف العمليات المتعلقة في إنهاء الموسم الدراسي الحالي، سيعلن عنه في الوقت المناسب عبر قنواتها الرسمية، محتفظة لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص، أو الأشخاص، الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة.
يذكر أن الدراسة الحضورية كانت قد توقفت، منذ 16 مارس الماضي، وتم تعويضها بالتعليم عن بعد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولا يزال الغموض يلف مصير ما تبقى من السنة الدراسية، والامتحانات الإشهادية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة إعلانها عن سنة بيضاء لكافة المستويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.