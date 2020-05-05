وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة إعلانها عن سنة بيضاء لكافة المستويات

خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، لتوضيح حقيقة إعلانها عن سنة بيضاء.

وقالت الوزارة، في بيان حقيقة لها، إنه على إثر تداول بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي لبلاغ مفبرك يزعم، من خلاله، مروجوه أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد قررت “الإعلان عن سنة بيضاء بالنسبة إلى كافة المستويات مع استثناء بعض منها”، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا ما جاء، في هذا البلاغ، من مغالطات، ومعطيات مجانبة للصواب.

وأكدت الوزارة أن أي مستجد يهم الامتحانات، أو مختلف العمليات المتعلقة في إنهاء الموسم الدراسي الحالي، سيعلن عنه في الوقت المناسب عبر قنواتها الرسمية، محتفظة لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص، أو الأشخاص، الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة.

يذكر أن الدراسة الحضورية كانت قد توقفت، منذ 16 مارس الماضي، وتم تعويضها بالتعليم عن بعد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولا يزال الغموض يلف مصير ما تبقى من السنة الدراسية، والامتحانات الإشهادية.