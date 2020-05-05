على خطى المغرب.. بلجيكا تلجأ إلى المتاجر الكبرى لتوفير الكمامات لمواطنيها

على خطى المغرب، شرعت بلجيكا، اليوم الثلاثاء، في تجربة بيع الكمامات في المتاجر الكبرى، بعد فرض ارتدائها، خصوصا في وسائل النقل العمومي.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن الحكومة قررت الاستعانة بالمتاجر الكبرى، ابتداء من اليوم، لبيع الكمامات بسعر أرخص من الصيدليات، من أجل توفيرها في فترة الرفع التدريجي لإجراءات الحجر المنزلي.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم اليوم بيع علب من خمسين كمامة، بسعر 31,49 أورو، على أن يتم في وقت لاحق توفير علب من خمس كمامات، مقابل 3,85 أورو.

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ويعد السعر المذكور نصف سعر الكمامات، التي توفرها الصيدليات البلجيكية، التي يصل سعرها إلى اثنين أورو للكمامة الواحدة (أكثر من عشرين درهما)، حيث تم إعفاء الكمامات الموجهة إلى البيع في الأسواق الكبرى من الضريبة على القيمة المضافة.

وعلى الرغم من الإجراءات المذكورة، إلا أن الكمامات لا تزال نادرة مقارنة مع الطلب في بلجيكا، حيث نقلت المصادر ذاتها أن الشركات لا تزال تواجه صعوبات في توفير الكمامات، ومعدات الحماية لموظفيها، الذين اضطروا إلى مواصلة عملهم الحضوري، كما أن الدولة لا تزال تحجز أعدادا من الكمامات المستوردة، بسبب عدم استيفائها للمعايير الأوربية.

يذكر أن المغرب كان قد لجأ إلى المتاجر الكبرى من أجل بيع الكمامات للمواطنين، إلا أنه تم تغيير مسار بيعها، لينتقل إلى الصيدليات.