التحاليل تبعد كورونا عن 26 شخصا من مخالطي سيدة كانت تبيع حلوى “الشباكية” 

كشفت التحاليل المخبرية، ليلة أمس الاثنين، خلو مخالطي إمرأة ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ في منطقة أولاد يعيش ضواحي بني ملال.

وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻃﺒﻴﺔ، أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺎ سيدة مصابة بكورونا، واﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﺤﻮاﻟﻲ 26 شخصا جاءت نتائح التحاليل السلبية.

وكانت المصالح الطبية قد استنفرت عناصرها بعدما رصدت أول امس إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بسجينة سابقة، بالسجن المحلي ورزازات، استفادت من عفو ملكي، وعادت لمسقط رأسها، حيت كانت تبيع حلوى “الشباكية” في المنطقة، قبل أن تتأكد إصابتها بفيروس كورونا، ليتم إخضاعها للحجر الصحي منذ الـ27 من شهر أبريل.

وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال خنيفرة، فإنه بلغ عدد الحالات المؤكدة 85 حالة مؤكدة، مع استبعاد 1993 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.