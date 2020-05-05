6 مُصابين جُدُد بكورونا بينهم أطفال في الضفة الغربية والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، والقدس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت الكيلة أن 4 حالات من المُصابين الجُدد، تعود لمخالطي مصاب في بلدة السموع قرب الخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس المحتلة.

وأضافت الكيلة في بيان صحافي، أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، مضيفة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 538.

وأوضحت الكيلة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.

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وتابعت أن عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وأن عدد الموجودين حاليا في الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903.

وكانت الكيلة قد أعلنت، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 532 مصابا، بعد تسجيل إصابة جديدة في مدينة القدس المحتلة، و9 إصابات في محافظة الخليل.

وأوضحت كيلة أنه تم تسجيل 25 حالة تعافي من مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، منها 15 حالة تعافي من مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا وفندق الكرمل في رام الله، و7 حالات من بيت اللقاء في بيت لحم، و3 حالات من مركز الهلال الأحمر في بلدة حلحول، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة تعافي في مدينة القدس المحتلة، كما أبلغت وزارة الصحة.