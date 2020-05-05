اخبار العالم

الشرطة الهولندية تفرق احتجاجات ضد تدابير كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهولندية تفرق احتجاجات ضد تدابير والان مع التفاصيل

الثلاثاء 5 مايو 2020

أمر رئيس بلدية لاهاي الشرطة الثلاثاء بتفريق مظاهرة شارك فيها نحو 200 شخص تجمعوا للاحتجاج على إجراءات الحكومة لإبطاء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 

وقالت الشرطة في بيان إنها "تحتجز متظاهرين تجاهلوا أوامر رئيس البلدية".

 

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) أن العشرات اعتقلوا.

 

 

ومنعت الحكومة الهولندية التجمعات العامة منذ منتصف مارس/آذار وألزمت الناس بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بينهم في الأماكن العامة.

 

وسجلت هولندا حتى الآن أكثر من 35 ألف إصابة بفيروس كورونا وتخطى عدد الوفيات حاجز الـ4500 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الهولندية تفرق احتجاجات ضد تدابير كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا